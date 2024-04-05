ABD tarım dışı istihdamı beklentileri aştı! İşsizlik oranı geriledi

Yayınlanma: 05.04.2024 - 15:50

Güncelleme: 05.04.2024 - 15:52

ABD'de mart ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri yayımlandı.

Buna göre, martta 303 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e geriledi. Piyasa beklentisi de işsizlik oranının yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e gerileyeceği şeklindeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart ayında açıkladığı makroekonomik tahminlerde işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4, gelecek yıl için yüzde 4,1 olarak belirlendi.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 232 bin, kamu istihdamında artışın 71 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 160 bin artacağını öngörüyorlardı.

İmalat sektörü istihdamında değişiklik olmazken, inşaat sektöründe 39 bin artış yaşandı.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,3 seviyesinde kaldı.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,35 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,14 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati 0,1 artışla 34,4 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi de çalışma saatinin 34,3 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,7 olarak açıklandı.

ONS ALTIN GERİLEDİ

ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden güçlü gelmesi sonrası, ons altın 2281 dolara geriledi. Sarı maden, saat 15.38 itibarıyla yüzde 0,05 düşüşle 2290 dolarda bulundu.

Veri sonrası, Euro/dolar paritesi 1,084'den 1,080'e kadar geriledi.