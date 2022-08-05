ABD'den İran'a 'nükleer anlaşma' uyarısı: Zamanınız çok kısa
Beyaz Saray, İran'ın nükleer programıyla ilgili uluslararası anlaşmaya dönüşü kabul etmesi için zamanının "çok kısa" olduğunu duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran'ın nükleer programına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.
John Kirby, İran'ın, nükleer programla ilgili uluslararası anlaşmaya dönmesini kabul etmesi için zamanının "çok kısa" olduğunu söyledi.
Kirby, Viyana'da İran ile gerçekleştirilen müzakerelere işaret ederek, "Masada bir teklif var ve İran bunu kabul etmeli" dedi.
Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerini anımsatarak, "Başkan Biden tarafından İran'ın teklifi kabul etmesini sonsuza kadar beklemeyeceğimizi söylediğini duydunuz" diye konuştu.
İRAN ANLAŞMA SAĞLARSA EKONOMİK YAPTIRIMLAR KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK
John Kirby, İran'ın olumsuz tutum sergilemesi halinde bir "çözüm" için, "Bunu tarif etmeyeceğim ve (son çabayı) söylemeyeceğim, ancak bir anlaşmaya varabilmek için zamanın çok kısa olduğu açık. Bir kez daha İran'ı bu teklifi kabul etmeye çağırıyoruz" dedi.
ABD tarafından İran'a önerilen teklife göre, "gizli bir askeri nükleer planı" olduğu iddia edilen nükleer programı üzerinde sıkı kontroller yapılmasını içeriyor.
İran'ın anlaşmaya vardığı taktirde de karşılığında İran'a karşı uygulanan ekonomik yaptırımların kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.
Video Haberler
- Rusya'dan Erdoğan'a Akkuyu telefonu
- Gurbetçi gençlerin otomobiline 'elektrik direği' devrild
- Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 'Köpeğime toz geldi' dedi, temizlik görevlisini darbetti
- Pendik'te 'ayağımı ezdin' cinayeti: Boğazından bıçakladı
- Beşiktaş’ta trafik kazası: 7 yaralı
- İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Abdurrahman Dilipak: 'Ankara siyaseti bütün kanatları il
- Alkollü sürücü: Polisin nakliyesi olduğunda...
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'
- 'KPSS skandalı cemaat operasyonu'
- YAŞ kararları açıklandı
- Bahçeli'den 'KPSS' açıklaması