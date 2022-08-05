ABD'den İran'a 'nükleer anlaşma' uyarısı: Zamanınız çok kısa

05 Ağustos 2022 Cuma, 13:30

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran'ın nükleer programına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

John Kirby, İran'ın, nükleer programla ilgili uluslararası anlaşmaya dönmesini kabul etmesi için zamanının "çok kısa" olduğunu söyledi.

Kirby, Viyana'da İran ile gerçekleştirilen müzakerelere işaret ederek, "Masada bir teklif var ve İran bunu kabul etmeli" dedi.

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerini anımsatarak, "Başkan Biden tarafından İran'ın teklifi kabul etmesini sonsuza kadar beklemeyeceğimizi söylediğini duydunuz" diye konuştu.

İRAN ANLAŞMA SAĞLARSA EKONOMİK YAPTIRIMLAR KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK

John Kirby, İran'ın olumsuz tutum sergilemesi halinde bir "çözüm" için, "Bunu tarif etmeyeceğim ve (son çabayı) söylemeyeceğim, ancak bir anlaşmaya varabilmek için zamanın çok kısa olduğu açık. Bir kez daha İran'ı bu teklifi kabul etmeye çağırıyoruz" dedi.

ABD tarafından İran'a önerilen teklife göre, "gizli bir askeri nükleer planı" olduğu iddia edilen nükleer programı üzerinde sıkı kontroller yapılmasını içeriyor.

İran'ın anlaşmaya vardığı taktirde de karşılığında İran'a karşı uygulanan ekonomik yaptırımların kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.