ABD'den İran'a uyarı: Tepkimiz sert olacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İran'ın Rusya'ya olası balistik füze tedarikine uluslararası toplumun tepkisinin hızlı ve sert olacağını söyledi.

AA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:56
ABD'den İran'a uyarı: Tepkimiz sert olacak
Abone Ol google-news

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde Reuters haber ajansının, İran'ın Rusya'ya balistik füze tedarik ettiği iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, "İran'ın Rusya ile derinleşen askeri işbirliğinin" sadece Ukrayna'ya değil İran'ın bölgedeki komşularına ve uluslararası topluma da zarar vereceğini öne sürdü.

Konuyu yakından izlediklerini, söz konusu iddiayı teyit edemediklerini dile getiren Kirby, "İran'ın balistik füze tedarikine devam etmesi halinde uluslararası toplumun tepkisinin hızlı ve sert olacağından emin olabilirsiniz" dedi.

Kirby, gerekli durumda konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşıyabileceklerine işaret ederek, "Avrupa'daki ve diğer yerlerdeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla daha ileri müdahale seçeneklerini koordine edeceğiz" ifadesini kullandı.

Rusya ile İran arasındaki askeri ortaklığa karşı geçmişteki harekete geçme kabiliyetlerini hatırlatan Kirby, gelecekte de benzerini yapacaklarını vurguladı.

Kirby, Rusya'ya desteğine karşı İran'a ilave yaptırımlar uygulayacaklarını belirterek, "İran'ın Rusya'ya balistik füze satması halinde daha da ileri gitmeye hazırız" dedi.

Reuters'ın İranlı yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelere dayandırdığı 21 Şubat'taki haberinde İran'ın Rusya'ya yaklaşık 400 balistik füze tedarik ettiğini öne sürmüştü.


ABD haberleri İran haberleri

İlgili Haberler

ABD’ye giden Türklerde yüzde 115 artış

ABD’ye giden Türklerde yüzde 115 artış
Dev ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan faiz değerlendirmesi: 'Kredi kartlarına tedbir gelebilir'

Dev ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan faiz değerlendirmesi: 'Kredi kartlarına tedbir gelebilir'
ABD'de son seçim anketi yayınlandı: Kıl payı kazanıyor!

ABD'de son seçim anketi yayınlandı: Kıl payı kazanıyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Maçoğlu aday olmuştu: TİP'ten 'Kadıköy' kararı

Son Dakika... Maçoğlu aday olmuştu: TİP'ten 'Kadıköy' kararı
Nasuh Mahruki kimdir? Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Adayı Nasuh Mahruki kim?

Nasuh Mahruki kimdir? Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Adayı Nasuh Mahruki kim?
Bu başarı AKP'nin! Beylikdüzü'ne ‘Afgan’ aday

Bu başarı AKP'nin! Beylikdüzü'ne ‘Afgan’ aday
Altın fiyatları 23 Şubat 2024 ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları…

Altın fiyatları 23 Şubat 2024 ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları…
'KAAN' ismine rektörden itiraz: 'Gurur duyuyoruz ancak...'

'KAAN' ismine rektörden itiraz: 'Gurur duyuyoruz ancak...'
İşte sizi tığ gibi yapacak 5 muhteşem besin…

İşte sizi tığ gibi yapacak 5 muhteşem besin…
Anadili Günü AKP'lileri birbirine düşürdü: 'Gönüllü asimile olalım ki anca birlik oluruz değil mi?'

Anadili Günü AKP'lileri birbirine düşürdü: 'Gönüllü asimile olalım ki anca birlik oluruz değil mi?'
Kardeşlerim Ayaz kimdir? Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında? Burcu ne, hangi dizilerde oynadı?

Kardeşlerim Ayaz kimdir? Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında? Burcu ne, hangi dizilerde oynadı?