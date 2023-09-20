ABD'den İran'a yaptırım: İki Türk de listede

Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:08

Güncelleme: 20.09.2023 - 10:08

ABD, İran'la bağlantılı yeni yaptırımlar getirerek Tahran'ın insansız hava aracı (İHA) ve askeri uçak geliştirmesiyle bağlantılı olan İran, Rusya, Çin ve Türkiye'den çok sayıda kişi ve kuruluşa yaptırım getirdi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yaptırımlar, İran Uçak İmalat Sanayi Şirketi'ne ve şirketin İHA ile askeri uçak faaliyetlerine "sevkiyat ve finansal işlemleri kolaylaştırdığı" belirtilen dört ülkedeki yedi kişi ve dört kuruluşu hedef aldı.

Rueters'ta yer alan habere göre, ABD Hazine Bakanlığı'nın terörizm ve mali istihbarat biriminden sorumlu Brian Nelson yaptığı açıklamada "İran'ın İHA'larını kasıtlı olarak yaygınlaştırmaya devam etmesi Rusya'ya, Orta Doğu'daki uzantılarına ve diğer istikrarsızlaştırıcı aktörlere küresel istikrarı baltalama imkânı vermektedir" dedi.

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaki listede, "İran Uçak İmalat Sanayi Şirketi'nin (HESA), Çin merkezli tedarikçilerden gerçekleştirdiği satın almalarda finansal işlem aracılığı yaptığı gerekçesiyle döviz simsarları Mehmet Tokdemir ve Alaaddin Aykut listeye alınmıştır" ifadesi yer aldı.