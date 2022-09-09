ABD'den İranlı şirkete yaptırım: Rusya'ya İHA gönderdiği bildirildi

09 Eylül 2022 Cuma, 09:35

ABD, İranlı bir şirketi, Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) gönderdiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC), Tahran merkezli yer hizmetleri sağlayıcısı Safiran'ı İran İHA'larının Rusya'ya sevkiyatında yer alması nedeniyle yaptırım listesine eklediği bildirildi.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile Havacılık Kuvvetleri için "Shahed" serisi de dahil olmak üzere İran İHA'larının ve bunların bileşenlerinin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve tedarikinde yer alan 3 şirket ve bir kişinin de yaptırım listesine alındığı aktarıldı.