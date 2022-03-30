ABD'den İsrail'deki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in başkenti Tel Aviv’in doğusunda bulunan Bney Brak’ta 29 Mart'ta düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı kınadı.

AA
30 Mart 2022 Çarşamba, 07:08
ABD'den İsrail'deki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Abone Ol google-news

İsrail'in Başkent Tel Aviv’in doğusunda yer alan Bney Brak kentinde 29 Mart tarihinde bir silahlı saldırıda düzenlenmişti. Düzenlenen saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan saldırının ardından yazılı açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Blinken, "Bugün İsrail'in Bney Brak kentinde meydana gelen ve 5 masum kurbanı öldüren terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu, İsrail'in Hadera ve Beerşeba kentlerindeki son 2 korkunç terör saldırısından sonra meydana geldi. Bu şiddet kabul edilemez. İsrailliler, dünyadaki tüm insanlar gibi barış içinde ve korkusuzca yaşayabilmeli. Kalbimiz saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.


ABD

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler