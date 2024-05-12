İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Balata Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi öldürdü

Yayınlanma: 12.05.2024 - 10:35

Güncelleme: 12.05.2024 - 10:35

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Balata Mülteci Kampı'na baskın sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan Samir Nasır Rummane (27) Rifidya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Rummane, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baskın sırasında bölgede bulunan Filistin Kızılayı ekipleri de sırtından gerçek mermiyle yaralanan 16 yaşındaki kişiye müdahalede bulundu.

Balata Mülteci Kampı'na baskın sırasında işgal güçleri ile bölge sakinleri arasında çatışmalar yaşandı.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskınlar sırasında çok sayıda Filistinli, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. Beyt Lahim kentinin çeşitli beldelerinde evlere ani baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, kentin çeşitli bölgelerinden 13 Filistinliyi gözaltına aldı.