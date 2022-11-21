ABD'den Karkamış saldırısı açıklaması: Güçlü bir şekilde kınıyoruz
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'a düzenlediği roket ve havan saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik gerçekleştirdiği roket saldırısının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden bir açıklama geldi.
Elçilik, Türkiye'ye taziyelerini iletirken, saldırıyı "güçlü bir şekilde kınadıklarını" açıkladı.
Açıklamada, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.
Terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinden, Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenlendi.
Saldırıda, 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
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