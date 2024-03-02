ABD'den Kızıldeniz operasyonu: Husi saldırısı engellendi

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait "Kızıldeniz'e doğru fırlatılmaya hazırlanan" karadan havaya füzenin imhası için savunma saldırısı düzenlediğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 12:21
ABD'den Kızıldeniz operasyonu: Husi saldırısı engellendi
Abone Ol google-news

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, dün yerel saatle 12.40 sularında CENTCOM güçlerinin, Husilerin kontrolündeki bölgeden "Kızıldeniz'e doğru fırlatılmaya hazırlanan" karadan havaya füzeyi tespit ettiği ve bölgedeki ABD uçaklarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle meşru müdafaa saldırısı düzenlediği belirtildi.

Ayrıca, Husilerin yerel saatle 22.46'da Yemen'den Kızıldeniz'e bir gemisavar balistik füze (ASBM) fırlattığı kaydedilen açıklamada, herhangi bir gemide hasar oluşmadığı aktarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.


yemen haberleri ABD haberleri

İlgili Haberler

ABD ve İngiltere’den Yemen’e 22 saldırı

ABD ve İngiltere’den Yemen’e 22 saldırı
Husiler, ABD ile İngiltere’nin Yemen’in Hudeyde kentini vurduklarını duyurdu

Husiler, ABD ile İngiltere’nin Yemen’in Hudeyde kentini vurduklarını duyurdu
Husiler, Yemen açıklarında bir İngiliz kargo gemisine saldırdı: Su alan geminin mürettebatı tahliye edildi

Husiler, Yemen açıklarında bir İngiliz kargo gemisine saldırdı: Su alan geminin mürettebatı tahliye edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Karısı öldü: İhmalkar koca 5 gün sonra fark etti

Karısı öldü: İhmalkar koca 5 gün sonra fark etti
‘Kuru Otlar Üstüne’ Netflix’te yayımlandı!

‘Kuru Otlar Üstüne’ Netflix’te yayımlandı!
CHP heyeti TRT ile görüştü: Sobacı'dan 'TRT'yi bu işe sokmak istemem' yanıtı

CHP heyeti TRT ile görüştü: Sobacı'dan 'TRT'yi bu işe sokmak istemem' yanıtı
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!

6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Kanal İstanbul' çıkışı: 'Gizli gizli ihale yapıyorlar...'

Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Kanal İstanbul' çıkışı: 'Gizli gizli ihale yapıyorlar...'
Esra Erol annesini paylaştı, görenler aynı şeyi söyledi! ‘Kızlarından daha güzel’

Esra Erol annesini paylaştı, görenler aynı şeyi söyledi! ‘Kızlarından daha güzel’
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Emekli' yanıtı: 'Mültecilere 40 milyar dolar harcayınca yük olmuyor da...'

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Emekli' yanıtı: 'Mültecilere 40 milyar dolar harcayınca yük olmuyor da...'
Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor

Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor