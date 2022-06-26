ABD'den 'kürtaj' kararı: Klinikler tek tek kapatılıyor

26 Haziran 2022 Pazar, 15:20

ABD Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal hak yapan 50 yıllık Roe v. Wade emsal kararını geri çevirmesinin ardından ABD eyaletlerinin yaklaşık yarısında kürtajı kısıtlayan veya tamamıyla yasaklayan yeni yasaların yürürlüğe girmesi bekleniyor.

T24'ün aktardığı habere göre, 13 ABD eyaletinin, kürtaj düzenlemesi ile ilgili "tetikleme yasaları" bulunuyordu. Bu sebeple bahsi geçen eyaletlerde kürtaj 30 gün içinde yasaklanacak.

ABD Başkanı Joe Biden, kararı "trajik bir hata" olarak nitelendirdi.

MİLYONLARCA İNSAN SOKAĞA DÖKÜLDÜ

ABD'nin birçok farklı eyaletinde insanlar, Yüksek Mahkeme kararını protesto etmek için sokaklara döküldü. Phoenix'te eyalet meclisinin camını ve kapısını yumruklayan protestoculara polis, biber gazıyla müdahale etti. Los Angeles'ta protestocular kısa süreliğine otoyolda araç geçişini durdurdu.

'Tetikleme yasası' bulunan Arkansas'ın Little Rock kentinde bir kürtaj kliniği, Yüksek Mahkeme kararı internette yayımlanır yayımlanmaz kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Kliniğin çalışanlarının randevusu olan insanları arayıp randevularının iptal edildiğini bildirdiğini aktardı.

Klinikte hemşire olarak çalışan Ashli Hunt, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kendimizi kötü habere ne kadar hazırlarsak hazırlayalım, o haber geldiğinde yine de canınızı çok yakıyor. Bu insanları arayım Roe v. Wade'in geri çevrildiğini söylemek kalbimizi kırıyor" dedi.

Cuma günü kliniğe gelenlere yardımcı olan kürtaj hakkı yanlısı protestocuların lideri , "Bu ülkede insanlara hala değer verildiğini, kadınlara değer verildiğini sanıyordum" dedi.

'Tetikleme yasası' bulunan bir başka eyalet olan Louisiana'nın New Orleans kentinde de Kadın Sağlığı Merkezi kapatıldı ve çalışanları evlerine gönderildi. Burası, eyaletin kürtaj hizmeti veren üç kliniğinden biriydi.

Kentucky, Louisiana, Arkansas, Güney Dakota, Missouri, Oklahoma ve Alabama'nın 'tetikleme yasası'nın şimdiden yürürlüğe girdiği belirtildi. Mississippi ve Güney Dakota'da benzer yasa ise başsavcının onayından sonra yürürlüğe girecek.

Idaho, Tennessee ve Texas'ta yasaklara 30 gün içinde yürürlüğe sokulacak ve Wyoming'de de kürtaj yasağı 29 Haziran'dan itibaren başlayacak. Utah'takarar, yerel meclisin oylamasına sunulacak.