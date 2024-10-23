ABD'den Kuzey Kore açıklaması: Askerlerin, Rusya’da olduğuna dair kanıtlar var

Yayınlanma: 23.10.2024 - 16:12

Güncelleme: 23.10.2024 - 16:18

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İtalya’nın başkenti Roma’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Austin, “Rusya’da Kuzey Kore birliklerinin bulunduğuna dair kanıtlar var” dedi.

Gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini ifade eden Austin, “Tam olarak ne yaptıkları henüz bilinmiyor. Bunlar çözmemiz gereken şeyler” şeklinde konuştu.

Austin, “Kuzey Kore’nin Rusya adına bu savaşa katılma niyeti varsa bu ciddi bir konu. Sadece Avrupa’da değil, aynı zamanda Hint-Pasifik’te de etkileri olacak” ifadelerini kullandı.

Austin, Kuzey Kore askerlerinin Rusya’ya gönderildiğini açıklayan ilk üst düzey ABD’li yetkili oldu.

Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS) ise, parlamentoda düzenlenen oturumda milletvekillerini bilgilendirdi.

Parlamento İstihbarat Komisyonundan milletvekili Park Sun-won yaptığı açıklamada, Rusya’ya bin 500 Kuzey Kore askerinin daha konuşlandırıldığını, Rusya’daki Kuzey Kore askerlerinin sayısının 3 bine ulaştığını ifade etti. Park Sun-won, aralık ayına kadar 10 bin askerin Rusya’ya gönderilmesinin beklendiğini aktardı.

Güney Kore İstihbarat Servisi, geçtiğimiz hafta Kuzey Kore’nin Rusya’ya 8-13 Ekim tarihleri arasında bin 500 asker gönderdiğini açıklamış, asker transferine ilişkin uydu görüntülerini de paylaşmıştı.

Önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda Kuzey Kore askerinin Rusya’ya gönderilmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Yabancı basında yer alan Rusya ve Kuzey Kore arasında doğrudan askeri iş birliği yapıldığı haberleri artık resmi olarak doğrulanmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Kuzey Kore’nin kendilerine karşı savaşmak üzere Rusya’ya 10 bin asker göndermeye hazırlandığını iddia etmişti.

İddiasını istihbarat bilgilerine dayandıran Zelenski, belirsiz sayıdaki Kuzey Kore askerinin halihazırda işgal altındaki Ukrayna topraklarında bulunduğunu belirtmişti.