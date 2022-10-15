ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı: Kışkırtıcı eylemlere son verin, diyaloğa dönün

15 Ekim 2022 Cumartesi, 13:27

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'ndaki eylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vedant Panel, Kuzey Kore'yi "kışkırtıcı" eylemlerini durdurmaya çağırarak, diyaloğa davet etti.

Patel, Kuzey Kore'nin, Güney Kore sınırına yakın askeri uçuşlarına değinerek, "Bu raporların farkındayız ve Kuzey Kore'yi tüm bu provokasyonları ve bu tehdit edici eylemleri durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Patel, "Kuzey Kore'nin son balistik füze denemelerini ve diğer provokatif eylemlerini bir kez daha kınıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, bu denemeler bir dizi BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ediyor" diye konuştu.

Pyonyang yönetimine diplomasi ve diyalog çağrısında bulunan Patel, "Bu son gelişmelerin ışığında bile, nihai hedefimizin Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması olduğuna inanmaya devam ediyoruz ve oraya ulaşmak için bir adım olarak diplomasiye ve diyaloğa açık kalmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore'nin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.