ABD’den Ortadoğu'ya gözdağı!

21 Kasım 2021 Pazar, 01:12

Manama Diyalog Forumu’na katılmak için Bahreyn’de bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Austin görüşme öncesinde yaptığı bir konuşmada da, Amerika’nın Ortadoğu’nun güvenliğine bağlılığının kesin olduğunu söyledi. IŞİD saldırısına ilişkin bir soru üzerine de gerektiği takdirde bölgeye her zaman geniş katılımlı askeri konuşlanma yapabileceklerini savundu.

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

“ABD’nin kendisinin ve partnerlerinin çıkarlarını ne zaman olursa olsun koruyacağını” ifade eden Austin, “İran ile nükleer anlaşmaya dönülmesi yolunda diplomasinin başarısız olması halinde tüm seçeneklerin masada olduğunu” kaydetti. İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri, Basra Körfezi’nde kaçak mazot taşıdığı iddia edilen yabancı uyruklu bir gemiye el konulduğunu duyurdu. 11 mürettebatın gözaltına alındığını aktardı.