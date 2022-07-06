ABD'den Özbekistan'a mesaj: Endişe duyuyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki olaylardan kaygı duyduğunu açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki olaylardan kaygı duyduğunu dile getirerek, tarafları şiddetten kaçınmaya çağırdı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Karakalpakistan'daki son olaylardan duyduğu endişeyi ifade ediyor ve tüm tarafları bu gerilimlere barışçıl bir çözüm bulmaya ve şiddetten kaçınmaya çağırıyor" ifadeleri kullanıldı.
Çıkan olaylardan hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, Washington yönetiminin Özbekistan'ın demokratik reformları uygulama çabalarını desteklediğine dikkat çekildi.
Açıklamada, ayrıca şu ifadeleri kullanıldı:
"Yetkilileri, Özbekistan'ın uluslararası yükümlülükleri ve taahhütleri doğrultusunda barışçıl toplanma ve ifade de dahil olmak üzere tüm temel hakları korumaya çağırıyoruz. Yetkilileri, uluslararası normlar ve uygulamalarla uyumlu, şiddete ilişkin eksiksiz, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye çağırıyoruz. ABD, Özbekistan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne uzun süredir verdiği desteği sürdürüyor."
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