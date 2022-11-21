ABD'den Pençe-Kılıç Operasyonu'na tepki: Biden, Erdoğan'a güçlü bir mesaj göndermeli

21 Kasım 2022 Pazartesi, 11:53

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve sınır güvenliğini korumak dolayısıyla Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı sürdürüyor.

BM Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekata, ABD'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

ABD'li Demokrat Chris Van Hollen ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, harekata ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye'yi hedef aldılar.

Chris Van Hollen, terör örgütü YPG/PKK'yı "Kürt müttefikler" olarak nitelendirerek, Washington yönetiminin Ankara'ya "güçlü bir mesaj" vermesi gerektiğini söyledi.

Van Hollen "İşte yine başlıyoruz. Erdoğan, aylardır Türkiye'nin IŞİD'e karşı savaşan Suriyeli Kürt müttefiklerimize saldıracağını söylüyordu. Şimdi bunu yapıyor olması kimseyi kandırmamalı. Biden yönetimi, güçlü bir şekilde buna cevap vermelidir" dedi.

Frank Pallone ise Türkiye'nin "sivil altyapıları bombaladığını" iddia etti.

Pallone, "Erdoğan, bir hastane de dahil olmak üzere sivil altyapıyı bombaladı. Bu, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını engellemek için çalışmamın bir başka nedenidir. Erdoğan'ın saldırganlığı, ABD askeri teçhizatı konusunda ona güvenemeyeceğimizi gösteriyor" diye konuştu.