ABD'den Pfizer’in antiviral Covid-19 ilacı hakkında karar

19 Kasım 2021 Cuma, 00:00

ABD’li ilaç üreticisi Pfizer, koronavirüse karşı geliştirdiği ve "PF-07321332" adıyla da bilinen deneysel antiviral ilaç "Paxlovid" için, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) acil kullanım izni başvurusu yapmıştı.

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ilacın FDA’dan onay alması halinde ABD hükümetinin 5,29 milyar dolara 10 milyon doz söz konusu ilaçtan satın alacağı aktarıldı.

YÜZDE 89 ORANINDA BAŞARILI

Geçtiğimiz günlerde İlacın, "Ritonavir" adı verilen bir antiviral ilaçla birlikte kullanılacağını belirten Pfizer, Paxlovid’in klinik bir deneylerde yetişkinlerde hastaneye yatışları ve virüs kaynaklı can kayıplarını önlemede yüzde 89 oranında başarılı olduğunu belirtmişti.

İlacın üretimine ve dağıtımına yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yaptığını bildiren Pfizer, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore dahil olmak üzere birçok ülkede izin alma sürecinin başlatıldığını ve daha fazla uluslararası başvuru planladığı ifade etmişti.