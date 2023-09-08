ABD'den Rusya uyarısı: Düzmece seçimleri destekleyenlere yaptırım uygulanacak

Yayınlanma: 08.09.2023 - 12:54

Güncelleme: 08.09.2023 - 12:54

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya, Ukrayna'nın işgal edilmiş bölgelerinde düzmece bir seçim yapma sürecinde" ifadesini kullandı.

Söz konusu bölgelerin geçen yıl Rusya'nın burada düzenlediği "sözde referandum" sonrası ilhak edildiğini belirten Blinken, "Kremlin, bu sonucu önceden belirlenmiş ve uydurma sonuçların Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerdeki yasa dışı hak iddialarını güçlendireceğini umuyor ancak bu propaganda eyleminden başka bir şey değildir" görüşünü paylaştı.

Rusya'nın devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) şartını ihlal ettiğini savunan Blinken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD, egemen Ukrayna toprakları üzerinde Rusya'nın hiçbir hak iddiasını tanımayacaktır. Sözde 'uluslararası gözlemciler" dahil Rusya'nın Ukrayna'daki düzmece seçimlerini destekleyebilecek herkese, yaptırımlara ve vize kısıtlamalarına maruz kalabileceklerini anımsatmak isteriz."

SEÇİM BU PAZAR

Rusya Federasyonu genelinde 10 Eylül Pazar günü Moskova, Ukrayna'dan ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yöneticilerinin de belirleneceği yerel seçimler ve milletvekili ara seçimi düzenlenecek.

Ukrayna'da geçen yıl savaşın başlamasından sonra Rusya'nın ilhak ettiği sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin başkanları, Zaporijya ve Herson bölgelerinin valileri için seçim yapılacak.

Ukrayna'nın bölgeleri Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da Eylül 2022 sonunda Rusya'ya katılım için sözde referandumlar yapılmıştı. Yasa dışı referandumlara katılanların çoğunluğu ilhak kararına "evet" demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik kararnameleri imzalamasıyla Rusya, Kırım'dan sonra Ukrayna topraklarının yüzde 15'ini daha yasa dışı ilhak etmiş oldu.