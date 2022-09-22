ABD'den Rusya ve Çin'e 'nükleer çatışma' uyarısı: Çatışma olasılığı gerçekçi, hazırlanmalıyız!

22 Eylül 2022 Perşembe, 17:42

ABD Stratejik Komutanlığı Komutanı Amiral Charles Richard, "Amerika Saldırı Altında - Anavatanı Savunmak" konulu bir panelde değerlendirmelerde bulundu.

Charles Richard, "nükleer bir güçle olası bir doğrudan nükleer çatışma" üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Richard, "30 yılı aşkın süredir bunu yapmak zorunda kalmadık. Bunun sonuçları derindir. Vatanı korumak için önemlidirler. Hem stratejik caydırıcılık hem de ulusal hedeflerimize ulaşmamız açısından önemlidirler. Bu artık teorik değil" dedi.

Amiral Richard, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) "her planı ve kabiliyetinin stratejik caydırıcılığın ve özellikle nükleer caydırıcılığın işe yaradığı varsayımına dayandığını" belirtti.

Richard ayrıca, ancak bu varsayımın karşılanmadığı taktirde, "Pentagon'da veya ortak kuvvette başka hiçbir şeyin tasarlandığı gibi çalışmayacağını" dile getirdi.

'ABD, UZUN SÜREDİR BÖYLE BİR DÜŞMANLA KARŞILAŞMADI'

Charles Richard, "Rusya ve Çin, dünyanın her yerinde, herhangi bir alanda, herhangi bir araçla seçtikleri herhangi bir şiddet düzeyine gidebilirler. ABD, uzun zamandır böyle bir düşmanla karşılaşmadı" dedi.

Richard, bu nedenle ABD Stratejik Komutanlığı'nın "savaşa yaklaşımını değiştirmek zorunda kalacağını" belirterek, "daha yavaş, geleneksel yaklaşımların artık işe yaramadığını" da sözlerine ekledi.

Richard, "Komutanlar, vatanı savunurken karada, denizde, havada, uzayda ve siber alanda yani tüm alanlarda düşmana karşı hızlı hareket etmek zorunda kalacaklar" diye konuştu.

Amiral Richard, "Çin'den gelen tehdidin büyümeye devam ettiğini" belirterek, "Buna çok iyi stratejiyi uygulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Richard ayrıca, "Rusya'dan gelen tehdit de karşılaştığımız diğer zorluklarla birlikte büyümeye devam ettiği için bunun nerede biteceğini bilmiyoruz" dedi.