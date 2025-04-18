ABD'den Şam için korkutan 'güvenlik' uyarısı: 'Saldırı ihtimali' vurgusu

Yayınlanma: 18.04.2025 - 23:22

Güncelleme: 18.04.2025 - 23:40

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Konsolosluk İşleri, Suriye'nin başkenti Şam için uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, turistlerin sıkça ziyaret ettiği yerler de dahil olmak üzere olası yakın saldırılarla ilgili güvenilir bilgileri takip ediyor" ifadelerine yer verildi.

"SEYAHAT ETMEYİN"

Güvenlik uyarısı başlığı ile yapılan açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Hatırlatmak isteriz ki, Suriye için Seyahat Uyarımız 4. Seviyededir: Seyahat Etmeyin. Bu uyarı, terörizm, iç karışıklık, adam kaçırma, rehin alma, silahlı çatışma ve haksız tutuklama gibi önemli riskler nedeniyle yürürlükte kalmaya devam ediyor. Suriye'nin hiçbir yeri şiddetten güvende sayılmamalıdır."

Bölgede bulunan ABD vatandaşlarına ise ülkeyi derhal terk etmeleri uyarısı yapıldı.