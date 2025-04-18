ABD'den Şam için korkutan 'güvenlik' uyarısı: 'Saldırı ihtimali' vurgusu
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam hakkında uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Suriye'nin hiçbir yeri şiddetten güvende sayılmamalıdır" denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Konsolosluk İşleri, Suriye'nin başkenti Şam için uyarılarda bulundu.
Yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, turistlerin sıkça ziyaret ettiği yerler de dahil olmak üzere olası yakın saldırılarla ilgili güvenilir bilgileri takip ediyor" ifadelerine yer verildi.
"SEYAHAT ETMEYİN"
Güvenlik uyarısı başlığı ile yapılan açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:
"Hatırlatmak isteriz ki, Suriye için Seyahat Uyarımız 4. Seviyededir: Seyahat Etmeyin. Bu uyarı, terörizm, iç karışıklık, adam kaçırma, rehin alma, silahlı çatışma ve haksız tutuklama gibi önemli riskler nedeniyle yürürlükte kalmaya devam ediyor. Suriye'nin hiçbir yeri şiddetten güvende sayılmamalıdır."
Bölgede bulunan ABD vatandaşlarına ise ülkeyi derhal terk etmeleri uyarısı yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük ve Ersan Şen'in kavgası Meclis'e taşındı!
- Asırlık okula ‘çökme’ iddiası
- Kültür A.Ş Genel Müdürü Abbas'a tahliye kararı
- Türkiye'ye Eurofighter satışı veto edildi!
- Rasim Ozan Kütahyalı gazetecilere 'baskın' istemiş!
- ABD Yemeni, Husiler İsrail'i vurdu!
- İçeriden kim çıkacak?
- Özgür Özel'den 'R.O.K.' çıkışı!
- 'Siyasi geleceğinden emin olmayan Erdoğan...'
- Erdoğan'sız AKP yüzde kaç oluyor