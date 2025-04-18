NYT: ABD, Suriye'de yüzlerce askerini geri çekmeye başladı
New York Times gazetesi (NYT), ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki 8 askeri üssünden 3'ünü kapatarak yüzlerce askerini geri çekmeye başladığını iddia etti.
Gazetenin iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD, Suriye'deki askeri varlığını azaltıyor.
Haberde, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan 8 üssünden 3'ünü kapatma planı kapsamında yüzlerce askerini geri çekmeye başladığı öne sürüldü.
Bu bağlamda Suriye'de 2 bin olan ABD asker sayısının 1400'e düşürüleceği aktarıldı.
Kapatılan üsler arasında Görev Destek Sitesi Yeşil Köy, M.S.S. Fırat ve diğer küçük bir tesisin ismi geçerken, askeri yetkililerin, 60 gün sonra ek kesintiler yapıp yapmayacaklarını değerlendirecekleri ifade edildi.
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