ABD’den Sırbistan’a ‘çağrı’: ‘Güçlerini geri çek’

Yayınlanma: 29.09.2023 - 22:34

Güncelleme: 29.09.2023 - 22:34

ABD, Sırbistan’ın Kosova sınırına askeri yığınak yaptığını bildirdi.

Beyaz Saray, Sırbistan'ın, Kosova sınırına ‘benzeri görülmemiş’ şekilde askeri yığınak yaptığını bildirerek, Belgrad yönetimini ‘güçlerini geri çekmeye’ çağırdı.

NE OLMUŞTU?

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polis ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.

Son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) ilave kuvvet sağlanmasına onay verdiklerini bildirmişti.