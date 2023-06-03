ABD'den Sırbistan'a çağrı: Kosova sınırındaki güçlerinizi geri çekin

Yayınlanma: 03.06.2023 - 09:21

Güncelleme: 03.06.2023 - 09:21

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı John Finer, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Sırbistan'a Kosova sınırı yakınlarında konuşlu silahlı kuvvetlerini geri çekmesi ve hazırlık seviyesini düşürmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Beyaz Saray'ın telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya göre Finer, Vucic'e Washington'un Kosova'nın kuzeyindeki durumla ilgili endişelerini dile getirerek tüm tarafları gerilimi azaltacak adımlar atmaya çağırdı.

Beyaz Saray, "Sırp hükümetine sınıra yakın konuşlanmış askeri güçlerini geri çekmesi ve hazırlıklarını azaltması çağrısında bulundu ve protestocuları Kosova'nın kuzeyinde barışı korumaya çağırdı" açıklamasında bulundu.

ABD yönetimi, tarafların AB'nin kolaylaştırdığı diyaloğu sürdürmelerini ve bu yılın başlarında varılan normalleşme anlaşmalarını tam olarak uygulamalarını beklediğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki durum nedeniyle Sırp ordusunu azami alarma geçirdi.

Vucic ayrıca, NATO'dan Kosova'nın kuzeyinde "Sırplara yönelik şiddeti acilen durdurmasını" talep etti.

Sırbistan Savunma Bakanı Vucevic, ordunun en yüksek hazırlık durumuna getirildiğini ve güçlerin Kosova sınırında konuşlandırıldığını doğruladı.