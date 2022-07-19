ABD’den Somali’de hava saldırısı

ABD, Somali'nin Aşağı Cubba bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği hava saldırısında 2 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

AA
19 Temmuz 2022 Salı, 11:29
ABD’den Somali’de hava saldırısı
Abone Ol google-news

ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan yazılı açıklamada, Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne ait yerlerin hedef alındığı, 2 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Operasyonda sivillerin zarar görmediği belirtilirken Somali hükümeti ile Eş-Şebab'a karşı operasyonların devam edeceği vurgulandı.


ABD Somali hava saldırısı
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler