ABD'den Suriye açıklaması: Normalleşmeye karşıyız, yaptırımları sürdüreceğiz

06 Ocak 2023 Cuma, 10:53

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich, ABD'nin Suriye ile normalleşmeyi reddettiğini yineleyerek, Suriye'de siyasi çözüme odaklanmanın ve BM doğrultusunda 2254 sayılı kararın uygulanmasının gerektiğini söyledi.

Ethan Goldrich, Şam yönetimine yönelik uygulanan yaptırımları sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, "Esad'a yönelik yaptırımlarımızın herhangi bir ihlali ele alınacak ve Suriye'ye yönelik yaptırımlarımızı ihlal eden herhangi bir ülkenin faaliyetlerini araştıracağız" dedi.

Syria TV'nin aktardığına göre Goldrich, "Esad rejimiyle normalleşen ülkelere, uluslararası toplumun hedeflerini hatırlatıyoruz. Rejime yönelik yaptırımları sürdüreceğiz. Kimseyi, Esad'la normalleşmeye zorlamadık ve bu konuda kimseyi desteklemeyeceğiz" diye konuştu.

"ASKERİ OPERASYONA KARŞIYIZ"

ABD'nin "Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir askeri operasyona karşı" olduğunu belirten Goldrich, "Suriye'deki herhangi bir askeri operasyon askerlerimizin güvenliğini tehdit edecektir. Suriye'deki varlığımız spesifik ve terörle mücadeleyle ilgili" ifadelerini kullandı.

Goldrich, ülkesinin terör örgütü YPG/SDG ile iş birliğine değinerek, "SDG ile terörle mücadelede önemli bir ortaklığımız var. Bölgede istikrarı sağlamak için Kürt bileşenleri arasındaki diyaloğu da destekliyoruz. Suriye muhalefetiyle sürekli temas halindeyiz" dedi.