ABD'den tarihi güvenlik ihlali: Operasyon, grup sohbetinden sızdı!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 11:34

Güncelleme: 25.03.2025 - 12:03

ABD'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırı planlarının yer aldığı mesajların, yanlışlıkla Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg’e gönderildiği ortaya çıktı.

Olay, hem Beyaz Saray hem de ulusal güvenlik yetkilileri tarafından doğrulandı.

Jeffrey Goldberg, dergide yayımladığı “Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi” başlıklı yazısında, ulusal güvenlik yetkililerinin kullandığı bir Signal sohbet grubuna yanlışlıkla eklendiğini ve burada Yemen'e yönelik yaklaşan saldırılar hakkında detaylı bilgilere eriştiğini anlattı.

Goldberg, başlangıçta grubun gerçekliğinden şüphe ettiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen’deki askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce gerçek olduğunu sanmadım. Ama kısa bir süre sonra bombalar düşmeye başladı.”

Gazeteciye göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz 11 Mart’ta kendisiyle Signal üzerinden bağlantı kurdu. İki gün sonra ise “Houthi PC Küçük Grubu” adlı sohbete davet edildi. Goldberg, bu eklemenin büyük ihtimalle bir hata sonucu gerçekleştiğini ifade etti.

BEYAZ SARAY OLAYI DOĞRULADI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, yaşanan olayın gerçek olduğunu belirterek, “Söz konusu mesaj zinciri, derin ve özenli bir politika koordinasyonunun göstergesidir” dedi.

Hughes, mesajların yanlışlıkla gönderildiğini ve zincire yanlış bir numaranın eklenmesinin nedenlerini incelediklerini açıkladı.

Hughes ayrıca, söz konusu grupta Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Yardımcısı JD Vance, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi üst düzey isimlerin yer aldığını doğruladı.

Grupta ayrıca, Trump danışmanı Stephen Miller, Trump'ın genel sekreteri Susie Wiles ve önemli Trump elçilerinden Steve Witkoff da yer alıyordu.

VANCE'IN MESAJLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sızdırılan mesajlarda en dikkat çeken noktalardan biri Başkan Yardımcısı JD Vance’in Yemen’e yönelik saldırıya karşı çıkması oldu.

Vance, ABD’nin saldırıya acele etmemesi gerektiğini ve bu adımın Avrupa’daki yansımalarından endişe duyduğunu ifade etti.

“ABD ticaretinin yüzde 3’ü Süveyş’ten geçiyor, Avrupa’nın ise yüzde 40’ı. Halkın bunu anlamaması gerçek bir risk. Bu saldırının zamanlaması ve mesajı çelişkili olabilir” diyen Vance, ekonomik etkiler konusunda da uyarıda bulundu.

Ancak Vance daha sonra Savunma Bakanı Hegseth’e, “Eğer yapmamız gerektiğini düşünüyorsanız yapalım” diyerek geri adım attı. Aynı mesaj dizisinde Vance’in “Avrupa’yı tekrar kurtarmaktan nefret ediyorum” ifadeleri de yer aldı.

SAVUNMA BAKANI HEGSETH'TEN GOLDBERG'E SUÇLAMA

Savunma Bakanı Pete Hegseth ise olayın basına yansımasının ardından sessizliğini bozdu.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını geçiştiren Hegseth, “Jeffrey Goldberg ciddi bir gazeteci değil. Çöp satıyor” diyerek sert ifadeler kullandı. Sohbet grubunda savaş planlarının yer almadığını savunan Hegseth, “Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar” demekle yetindi.

TRUMP: BİLGİM YOK

ABD Başkanı Donald Trump ise konuyla ilgili soruya, “Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok” yanıtını verdi.

Atlantic dergisini okumadığını belirten Trump, olayın Yemen'deki operasyonlara bir etkisinin olmadığını söyledi.

DİYALOĞUN ANALİZİ

ABD Başkan yardımcısı JD Vance ve Savunma Bakanı Pete Hegseth arasında geçen bu özel yazışma, Yemen’e yönelik olası bir saldırının ciddi diplomatik ve stratejik sonuçlarını gözler önüne seriyor.

Yazışmanın dili oldukça sert. Genel olarak son derece soğuk, stratejik ve duygusuz bir ton var. “Bailing Europe out” gibi ifadeler, diplomatik değil, iç siyaset diline daha yakın. Avrupa karşıtı ve realpolitik odaklı muhafazakâr çizgi her yönüyle net hissediliyor.

Bu yazışmalar, ABD içinde Yemen’e yönelik askeri müdahale planlarının sadece operasyonel boyutla değil, uluslararası enerji dengeleri, Suudi Arabistan’la ilişkiler ve Avrupa’ya yönelik stratejik sabırsızlık gibi çok katmanlı faktörlerle birlikte ele alındığını gösteriyor.

Sonuç olarak bu diyalog, ABD’de bazı etkili figürlerin Orta Doğu’da güç kullanımı konusunda görece istekli, ancak Avrupa’nın güvenliği için sorumluluk üstlenmekten yorgun bir pozisyonda olduklarını ve Suudi çıkarlarının gözetilmesinin öncelikli görüldüğünü açıkça ortaya koyuyor.

Bu da Yemen’deki herhangi bir Amerikan operasyonunun sadece bölgesel değil, küresel düzeyde de yankılar uyandıracağına işaret ediyor.