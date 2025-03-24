Riyad’da kritik zirve: ABD ve Ukrayna barış için masada
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Ukrayna ve ABD heyetleri arasında düzenlenen toplantının sona erdiği bildirildi.
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'da Ukrayna ile ABD heyetlerinin katıldığı toplantının bittiğini belirtti.
Umerov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik konuları görüşmek amacıyla yapılan görüşmenin verimli geçtiğini kaydederek, toplantıda enerji başta olmak üzere önemli konuları ele aldıklarını vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin amacının kalıcı ve adil barışın sağlanması olduğuna işaret eden Umerov, "Bu hedefi gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tepki çeken NTV'den geri adım!
- Yavaş'tan 'Erken seçimin zamanı geldi' açıklaması
- AKP'li Varank muhaliflere 'seslendi'
- 'Beni çok mutlu eden haber' diyerek duyurdu!
- Google'dan dikkat çeken 'İmamoğlu' hamlesi
- 'Biraz önce karşılaştık...'
- Şimşek'ten yanıt gecikmedi!
- Operasyon sorumlusu 'Bahçeli' dedi, MHP yanıt verdi
- Gazeteciler ve siyasilere ev baskını!
- Ebrar Karakurt'tan gündem olan 'İmamoğlu' paylaşımı