ABD'den Türkiye açıklaması: Ankara'yı ziyaret edecek!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:31

Güncelleme: 22.04.2024 - 09:33

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yönelik bir açıklama yayınlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard'ın, ABD-Türkiye Terörle Mücadele İstişaresi için bugün Ankara'yı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD ve Türkiye, Mart 2024'te Washington D.C.'de düzenlenen Stratejik Mekanizma toplantılarında terörle mücadele istişarelerini yeniden başlattığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükelçi Richard ve Türk hükümetinden muhatapları, teröristlerin seyahatlerini engellemek; organize suçlarla bağlantılı terörizm şebekeleriyle mücadele etmek; Suriye ve Irak'ta PKK, DHKP-C ve IŞİD gibi terör örgütlerinin yenilgiye uğratılmasını sağlamak ve Afrika ile Güney ve Orta Asya'da bulunan IŞİD ve El Kaide uzantılarının tehdidine karşı işbirliği yapmak amacıyla ABD-Türkiye terörle mücadele işbirliğini genişletecek ve güçlendirecek."

Elizabeth Richard'ın ayrıca, "küresel finans kanallarının terör örgütleri tarafından istismar edilmesiyle daha fazla mücadele etmenin yolları konusunda Türk yetkililerle temaslarda bulunacağı" belirtildi.