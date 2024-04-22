ABD üssüne kamikaze İHA ve roket saldırısı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD güçlerinin konuşlandığı üsse, aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve roketlerle saldırı gerçekleştirildi.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:17
ABD üssüne kamikaze İHA ve roket saldırısı
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin Yarubiye beldesindeki ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üs, İHA ve roketlerle hedef alındı.

Saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlanan İran destekli terörist gruplar, 28 Şubat 2024’te ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roketlerle saldırı gerçekleştirmişti.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırıyor.


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