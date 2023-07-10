ABD'den Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destek

ABD'den, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine destek verildiği açıklandı.

AA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 17:49
ABD'den Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destek
Abone Ol google-news

ABD, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma arzusunu her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu her zaman destekledi ve desteklemeye devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Üyeliğin, Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasındaki bir mesele olduğuna işaret edilen açıklamada, "Odak noktamız, NATO ittifakına katılmaya hazır olan İsveç" değerlendirmesinde bulunuldu.


ABD türkiye AB Üyelik

İlgili Haberler

ABD Başkanı Biden, ilk kez 10 Downing Street’te

ABD Başkanı Biden, ilk kez 10 Downing Street’te
Stoltenberg: Türkiye'nin, AB üyeliğini destekliyorum

Stoltenberg: Türkiye'nin, AB üyeliğini destekliyorum

En Çok Okunan Haberler