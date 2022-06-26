ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret: ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Ankara'ya geldi

26 Haziran 2022 Pazar, 09:50

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun 22-24 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Wally Adeyemo'nun gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde, bölgesel ekonomik meselelerin, terörün finansmanıyla mücadelenin ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın görüşüldüğü bildirildi.

Adeyemo'nun, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yetkililerle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, İstanbul'da ise finans kurumlarıyla Türkiye'nin ekonomik ve mali koşullarının yanı sıra Rusya'ya yönelik çok taraflı yaptırımların uygulanması konularında görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Taraflar, Türkiye'nin yasa dışı finansman cenneti olarak kullanılmamasını ve bankacılık sektörünün bütünlüğünün korunmaya devam etmesini sağlama arzusunu dile getirdi" ifadesi kullanıldı.