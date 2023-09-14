ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı: Listede beş şirket ve bir kişi var
ABD, Rusya'ya uygulanan yaptırımları deldiği gerekçesiyle Türkiye'deki 5 şirket ile 1 iş insanına yaptırım kararı aldığını duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı aldığını duyurdu.
İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ABD Hazine Bakanlığı'ndan kıdemli bir yetkili ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Türkiye'deki beş şirkete ve bir Türk vatandaşına yaptırım kararı aldığını söyledi. Kararın bugün açıklanacağını belirten yetkili, bu şirket ve Türk vatandaşının Rusya'ya yaptırımları delmekle suçlandığını da belirtti.
KRİTİK BİR ZAMANDA GELDİ
Bahsi geçen şirket ve kişinin gemi nakliyatı ve ticaret şirketlerinin Rusya'nın savunma bakanlığına bağlı gemilere yönelik yaptırımları delmekte yardımcı olduğu da belirtildi. Reuters bu hamlenin ABD- Türkiye ilişkileri için çok kritik bir zamanda denk geldiğini belirtti. Ajans, ABD'nin İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması için meclisin açılmasının beklendiğine dikkat çekti.
ABD'Lİ YETKİLİ TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ
Son dönemde ABD Hazine Bakanı Wally Adeyemo da dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey ABD'li yetkili Türkiye'ye gelerek temasta bulunmuştu. Reuters bu ziyaretleri, "Herhangi bir Türk şirketinin Rusya'ya yardım etmesini engellemek için bir kampanya" olarak yorumlamıştı.
Reuters'a konuşan ve ismini açıklamayan yetkili, "Son 18 aydır Türkiye hükümetine ve özel sektöre endişelerimizi paylaştık ve onların Rusya savaşıyla bağlantılı yaptırım uyguladığımız kurum ve kuruluşlarla iş yapmanın önemli risklerini söyledik" dedi.
İŞTE YAPTIRIM UYGULANACAK ŞİRKETLER
ABD Hazine Bakanlığı'nın Margiana İnşaat Dış Ticaret ve Demirci Bilişim Ticaret Sanayi'ne yaptırım uygulayacağı belirtilirken Denkar Ship Construction isimli şirkete de yaptırım uygulanacağı belirtildi. ID Ship Agency ve sahibi İlker Doğruyol ile birlikte CTL Limited'e de yaptırımın yapılacağı belirtildi.
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