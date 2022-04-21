ABD'den Ukrayna'ya askeri destek: 800 milyon dolarlık yeni yardım paketi

21 Nisan 2022 Perşembe, 18:35

ABD, Ukrayna'ya askeri yardımlarını artırmaya devam ediyor. ABD Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık silah yardımı paketini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni açıkladığı 800 milyon dolarlık Ukrayna silah yardımı paketinde obüs topları, 121'den fazla insansız hava aracı, top mermileri, taktik araçlar ve yedek parçalar yer aldığını açıkladı.

SEKİZİNCİ PAKET

John Kirby, Biden'ın açıkladığı 800 milyon dolarlık yardımın ABD ordusunun stoklarından alınan sekizinci paket olduğunu açıkladı.

OBÜS SİSTEMLERİ

Kirby, bu yardımın Rusya'nın Donbas'ta başlattığı yeni taarruza karşı kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Pakette 72 adet 155 mm obüs top sistemi, 144 bin top mermisi, 155 mm obüsleri çekmek için 72 taktik araç, 121'den fazla Phoenix Ghost taktik insansız hava sistemi, diğer saha ekipmanı ve yedek parçalar bulunuyor" dedi.

Kirby ayrıca, bu askeri yardımın, 13 Nisan'da duyurulan 18 adet 155 mm obüs topları ile birlikte, beş taburu donatmaya yetecek kadar top sistemi sağlamış olacağını belirtti.

4 MİLYAR ASKERİ YARDIM TAAHHÜDÜ

Kirby, Biden'ın göreve başlamasından bu yana Ukrayna'ya 4 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüdünde bulunduğunu belirterek, bu miktarın 3,4 milyar dolarının Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal girişiminden beri yapıldığını belirtti.



