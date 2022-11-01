ABD'den Ukrayna'ya kritik destek: 8 adet NASAMS tedarik edilecek

01 Kasım 2022 Salı, 14:04

Üst düzey bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, ABD'nin, Ukrayna'ya kısa ila orta menzilli NASAMS hava savunma sistemi tedarik edeceğini söyledi.

Pentagon yetkilisi, ABD'nin, daha önce Ukrayna'ya 1,400 Stinger füzesi tedarik ettiğini ve diğer ortaklarının da önemli sayıda kısa menzilli hava savunma sistemi ve mühimmatları sağladığını hatırlattı.

Yetkili, "ABD, sekiz adet NASAMS ve ilgili mühimmat taahhüdünde bulundu ve bunlardan ikisi kısa süre içinde Ukrayna'da olacak, altı tanesi de bunu takip edecek" dedi.

"İHA'LAR, ŞU ANDA CİDDİ BİR TEHDİT"

Ukrayna'ya, VAMPIRE ve diğer radar sistemleri de dâhil olmak üzere İHA karşıtı sistemler konusunda taahhütte bulunduklarını aktaran yetkili, "İHA tehdidinin de şu anda ciddi bir tehdit olduğunu biliyoruz" dedi.

Yetkili, ABD'nin savaşın başlarında Slovakya'ya ait S-300 hava savunma sisteminin Ukrayna'ya transferine de yardımcı olduğunu vurguladı.

Yetkili, "O dönemde Ukrayna altyapısını korumak son derece önemliydi" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukraynalı askeri uzmanların NASAMS eğitim programı kapsamında halihazırda eğitim görmekte olduklarını, bu eğitimin yakın gelecekte tamamlanacağını ve ardından sistemlerin Ukrayna'ya transfer edileceğini söylemişti.