ABD'den Ukrayna'ya 'uzun vadeli güvenlik' desteği

Yayınlanma: 09.06.2023 - 09:19

Güncelleme: 09.06.2023 - 09:19

ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ikili görüşmelerinin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden, ikili ekonomik ilişkileri derinleştirmek ve geleceği şekillendirecek işbirliklerini genişletmek adına "önemli ve olumlu" görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, hızla değişen dünyada teknoloji ve ekonomi alanlarındaki işbirliklerini masaya yatırdıklarını söyledi.

Ekonomik temelli bir anlaşma olan "Atlantik Deklarasyonu"nu yayımladıklarını kaydeden Biden, anlaşmanın temiz enerji, ulusal güvenlik için önem arz eden gelişen teknolojiler, kritik mineraller konusundaki tedarik zincirinin güçlendirilmesi gibi konulara odaklandığını bildirdi.

YAPAY ZEKA

Biden, "Ülkelerimizde icat edilen ve geliştirilen teknolojilerin, değerlerimizi paylaşmayan ülkeler tarafından askeri veya istihbarat amaçlı kullanılmasını önlemek için daha fazlasını yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Yapay zekanın oluşturabileceği tehditlerle ilgili de İngiltere ile işbirliği yapacaklarını anlatan Biden, insanlık tarihinde yapay zekanın sunduğu kadar temel bir teknolojik değişim potansiyeli olmadığını düşündüğünü söyledi.

Biden, yapay zeka alanındaki gelişmelerin "son derece şaşırtıcı" ve bilim kurguya yakın bir potansiyeli olduğunu ifade etti.

Kendi ekonomi programları ve yatırımlarının müttefikleri için de fayda sağlayacağını savunan Biden, diğer yandan Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin "borç ve müsadere programına" dönüştüğünü savundu.

UKRAYNA

Sunak ile Ukrayna'ya verilen desteği de görüştüklerini söyleyen Biden, desteklerinden ötürü İngiltere Başbakanı'na teşekkür etti.

Biden, savaş bittikten sonra da caydırıcılık için Ukrayna'ya verilecek "uzun vadeli güvenlik desteğinin" önemine işaret ederek, Kongre'nin bu konuda gerekli finansmanı sağlayacağına inandığını söyledi.

Kongre'de Ukrayna'ya verilen destekle ilgili farklı görüşler konusunda Biden, şunları kaydetti:

"Ukrayna'yı desteklemesek ne olurdu? Rusya'nın Kiev'de duracağını mı düşünüyoruz? Hepsinin bu kadar mı olacağını sanıyorsunuz? Ben öyle düşünmüyorum. Çalışma arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu, hatta eleştirenler bile böyle olmayacağını düşünüyor."

Biden, Ukrayna'ya sadece Avrupa'nın değil Japonya gibi dünyanın diğer ülkelerinin destek verdiğine işaret etti.

NATO GENEL SEKRETERLİĞİ

İngiliz bir gazetecinin "NATO Genel Sekreteri'nin bir İngiliz olmasının zamanı geldi mi?" şeklindeki sorusuna Biden, "Belki de, bunu göreceğiz. Bunun olmasını görmek için NATO içinde bir fikir birliğine varmamız gerekecek" yanıtını verdi.

Biden, İngiltere'nin adayının "oldukça nitelikli" olduğunu söyleyerek NATO içinde bu konuyu görüşeceklerini ifade etti.

Biden, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin, "başkan yardımcısı olduğu dönemde rüşvet planına karıştığı" şeklindeki iddialarıyla ilgili ise "saçmalık" ifadesini kullandı.