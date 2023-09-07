ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi sağlayacağını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 08:24
ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi
Abone Ol google-news

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile basın toplantısı düzenledi.

Blinken toplantıda, ABD’nin Ukrayna’ya askeri, insani ve bütçe yardımı dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi sağlayacağını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştüğünü ifade eden Blinken, “Kara, deniz, hava ve siber uzayda devam edecek güvenlik yardımı ve modern teçhizatın yanı sıra askeri eğitim ve istihbarat paylaşımı sağlayacak sürdürülebilir güvenlik düzenlemeleri hakkında fikir alışverişi yaptık” dedi.

Basın toplantısında konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, “Ukrayna’nın devam eden karşı saldırısında son birkaç haftada ilerleme hız kazandı. Bu yeni yardım, bu karşı saldırının sürdürülmesine ve daha fazla ivme kazanmasına yardımcı olacak” açıklamasını yaptı.


Player Alanı
ABD Ukrayna

İlgili Haberler

Rusya'dan ABD çıkışı: 'Son Ukraynalı kalıncaya kadar...'

Rusya'dan ABD çıkışı: 'Son Ukraynalı kalıncaya kadar...'
Rusya, Ukrayna taarruzunu hedef aldı: Hiçbir istikamette hedefine ulaşamadı

Rusya, Ukrayna taarruzunu hedef aldı: Hiçbir istikamette hedefine ulaşamadı
Rusya: Ukrayna'ya ait saldırı amaçlı İHA'lar imha edildi

Rusya: Ukrayna'ya ait saldırı amaçlı İHA'lar imha edildi

En Çok Okunan Haberler