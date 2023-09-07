ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi sağlayacağını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile basın toplantısı düzenledi.
Blinken toplantıda, ABD’nin Ukrayna’ya askeri, insani ve bütçe yardımı dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi sağlayacağını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştüğünü ifade eden Blinken, “Kara, deniz, hava ve siber uzayda devam edecek güvenlik yardımı ve modern teçhizatın yanı sıra askeri eğitim ve istihbarat paylaşımı sağlayacak sürdürülebilir güvenlik düzenlemeleri hakkında fikir alışverişi yaptık” dedi.
Basın toplantısında konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, “Ukrayna’nın devam eden karşı saldırısında son birkaç haftada ilerleme hız kazandı. Bu yeni yardım, bu karşı saldırının sürdürülmesine ve daha fazla ivme kazanmasına yardımcı olacak” açıklamasını yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Vaiz millilerin giyimini beğenememiş!
- Aylar sonra masadaki krizi anlattı
- Ek MTV iptal mi? Gelir İdaresi’nden açıklama geldi
- Menzil'de yangın çıktı
- Sarıgül'den ilginç 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- CHP’den Akşener'e 'ittifak' yanıtı
- 'Türkiye'de mutlaka var, çok kısa sürede yayılabilir'
- Yurtdışında 'Muhammed Yakut' operasyonu
- Hisse alanlar patron kesildi, çalışanlar isyan etti!
- Erdoğan'dan yine 'pembe' tablo!