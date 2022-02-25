ABD'den yanıt geldi: Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya tehdit
Rusya'nın Ukrayna'da topraklarındaki işgalinin iki ülke arasında başlattığı savaş devam ederken, Kremlin'den iki komşusuna daha tehdit geldi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin 'ciddi askeri ve politik sonuçları olacağını' söyleyen Zaharova'nın açıklamalarına yanıt, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Rusya'nın Ukrayna işgali dün resmen başladı. TASS haber ajansının haberine göre, Rus Ordusu Kiev'in yakınındaki havaalanını kontrol altına alırken, kentte sirenler çalmaya başladı. Ukrayna’nın Çernigov şehrindeki Ukrayna istihbarat binası bombalanırken, bina saldırı sonrası alev aldı. Ayrıca Kiev'in belediye başkanı Vitali Klitchko, kentin kuzeyinde bulunan bir elektrik santralinin yakınlarında 6 patlamanın olduğunu duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'in Moskova ile görüşmeyi reddettiğini açıkladı.
Savaş devam ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının sonuçları olacağı uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, "NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık" açıklamasını yaptı.
“CİDDİ ASKERİ VE POLİTİK SONUÇLARI OLUR”
Zaharova, “Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımı, Rusya'nın yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır” ifadesini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı da resmi Twitter hesabından da aynı mesaj paylaşıldı. Tweette, Finlandiya’nın NATO’ya kabul edilmesinin ciddi askeri ve politik sonuçları olacağı belirtildi.
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