Son Dakika... Kremlin: Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek

24 Şubat 2022 Perşembe, 14:09

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Donbass’taki operasyonunun ne kadar süreceğine Rusya Devlet Başkanı Putin’in karar vereceğini belirtti.

Peskov, söz konusu kararda, "nasıl bir ilerleme kaydedildiğinin ve operasyonun amacının gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirleyici olacağını" söyledi.

Peskov, savaş çıktığının söylenip söyleyemeyeceği sorusu üzerine, "Donbass’ta gerçekleşenin bir özel operasyon olduğunu, yaşananların savaş olarak tanımlayamayacağını" belirtti.

Kremlin Sözcüsü, "Ukrayna’nın işgalinin söz konusu olmadığını" söyledi ve bu kelimenin kullanılmasının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.