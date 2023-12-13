ABD'den yeni Rusya yaptırımı: Türk şirketler de var
ABD hükümeti, Rusya'daki savaşla bağlantılı aralarında Türk şirketlerin de bulunduğu 250'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.
ABD, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, yaptırımları delme, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sürdürme kabiliyetini artırma ve Rusya'nın gelecekteki enerji üretim ve ihracat kapasitesini destekleme faaliyetlerinde bulunanlar da dahil olmak üzere 100'den fazla kurum ve kişiye yaptırım uygulama kararı aldı” ifadelerini kullandı. ABD Hazine Bakanlığı’nın ise 150’den fazla kişi ve kuruluşa yönelik yaptırım kararı aldığını kaydeden Blinken, Moskova'nın uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı çok sayıda üçüncü ülke tedarikçisi ve Rus finans kuruluşlarının bu yaptırımların hedefi olduğunu söyledi.
ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise yaptırım kararının Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi üçüncü ülkeleri kapsadığı kaydedildi. Açıklamada, yaptırım listesine 7 Türk şirketinin eklendiği belirtildi.
Türk şirketlerin isimleri şöyle sıralandı:
- Bosfor Avrasya İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
- Egetır Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
- Globus Turkey Lojistik Dış Ticaret Limited Şirketi
- Kartal Exim Dış Ticaret Limited Şirketi
- Konomar Gemi Elektrik Ve Elektronik Limited Şirketi
- Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi
- Özkaya Otomotiv Mamulleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ
Listeye alınan kişi ve kuruluşların ABD’deki varlıklarının dondurulmasını ve Amerikan işletmeleriyle ticari faliyette bulunmasını yasaklayan yaptırım kararının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin ABD ziyareti sırasında açıklanması dikkat çekti.
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