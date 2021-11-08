ABD'den yeni 'seyahat yasağı' kararı

08 Kasım 2021 Pazartesi, 09:21

ABD, bugünden itibaren havalimanları ve kara yolu sınırlarında aşılarını tamamlamış yolcuları kabul etmeye başlayarak eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimine kadar uzanan Covid-19 kısıtlamalarına son verdi.



Yeni uygulamaya göre, ABD'ye girmek isteyen yolcuların aşı olduklarını kanıtlamaları ve negatif test sonucu almaları gerekiyor. Meksika ve Kanada'dan kara yoluyla gelen ziyaretçilerden Covid-19 testi istenmeyecek.

YÜZDE 21 ARTTI

Yasağın kalkmasıyla Avrupa ve diğer bölgelerden uçuşların artması bekleniyor. Seyahat verileri ve analiz şirketi Cirium'a göre, ABD ve İngiltere arasındaki uçuşlar geçen aya göre yüzde 21 arttı.

Yeni düzenlemenin salgından önce kara yoluyla giriş çıkışların yoğun olduğu Kanada ve Meksika sınırlarında büyük hareketliliğe neden olacağı ifade edildi.

Hava yolu taşımacılığıyla ABD'ye girmek isteyen yolcuların kimlik bilgilerini aşı kartlarıyla eşleştirmeleri istenecek, tamamen aşılandığını ispat edemeyen yolcular ihlal başına 35 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.