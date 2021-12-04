ABD’den Yunanistan’a rekor hibe

04 Aralık 2021 Cumartesi, 11:50

Washington ile yaptığı savunma iş birliği anlaşmasını yenileyen ve çok sayıda Amerikan askerinin ülkeye yerleşmesine yeşil ışık yakan Atina, ABD'den önemli bir hibe sağladı. ABD Kongresi'nin Yunanistan'a ücretsiz verilmesini onayladığı 1200 adet M1117 tekerlekli zırhlı personel taşıyıcının ilk teslimatı yapıldı.

Geri kalan 400 adet aracın şubat ayında sevk edileceği belirtilirken Yunan basını araçların üzerindeki silah ve haberleşme cihazlarının maliyeti hesaplandığında bu hibenin toplam değerinin 1 milyar dolara yaklaştığını öne sürdü. Araçların nakliye ve bakım masraflarının ise Yunanistan tarafından karşılandığı belirtildi.

Sözcü'nün haberine göre, söz konusu araçların büyük kısmının Yunan ordusu tarafından Batı Trakya ve Ege adalarında konuşlandırılacağı öne sürülürken bu bölgeler arasında Lozan ve Paris anlaşmalarına göre askerden arındırılmış olması gereken adaların da bulunduğu iddia edildi.

DEDEAĞAÇ'A SEVKİYAT SÜRÜYOR

ABD'nin, Yunanistan'ın Dedeağaç limanına yaptığı askeri sevkiyatın ise hız kesmeden sürdüğü ifade edildi. ABD'nin Atina'daki Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın, dün Türkiye sınırına yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan liman faaliyetlerini denetlediği öğrenildi. Yunan yetkililer yaptıkları açıklamada başka gemilerin de yakın zamanda limana geleceğini ve sevkiyatın 20 Aralık'a kadar devam edeceğini söyledi.

Bölgeye toplamda 120 helikopter ve binden fazla askeri aracın indirileceği belirtilirken Pyatt daha önce yaptığı açıklamada, bu sevkiyat için “görülmemiş büyüklükte” nitelemesini kullanmıştı. Savunma Bakanlığı ise Dedeağaç'taki faaliyetlerin ‘rotasyon amaçlı' olduğunu ve yakından takip edildiğini belirtmişti.