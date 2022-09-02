AB'de aşı olmayanlara orijinal, takviye alacaklara varyantlara uyumlu aşılar yapılacak
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Covid-19'a karşı varyantlara uyumlu şekilde geliştirilen aşılara onay verilmesinin ardından, hiç aşı olmayanlara orijinal, takviye doz alacaklara yeni varyantlara uyumlu aşıların yapılacağını duyurdu.
EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, Covid-19 salgını ve aşılarla ilgili son durum hakkında basın toplantısı düzenledi.
Cavaleri, Moderna ve Pfizer-BioNTech tarafından varyantlara uyumlu şekilde geliştirilen Covid-19 aşılarının AB içinde kullanılabileceğine karar verilmesinin ardından, bu aşıların risk altındaki bireylere yapılacak takviye dozlarda kullanılabileceğini söyledi.
Şu anda Covid-19 salgınına neden olan orijinal virüs ve Omicron alt varyantları BA.4/5'i hedefleyen bir Comirnaty aşısı başvurusunu değerlendirdiklerini ifade eden Cavaleri, bu incelemenin sonucunun eylül ortasına kadar açıklanacağını aktardı.
Cavaleri, Moderna'dan da BA.4/5 varyantı için bu ay içinde başvuru yapmasını beklediklerini dile getirdi.
Henüz hiç aşı olmayanlara orijinal aşılardan yapılacağını, takviye doz alacaklara ise varyantlara uyumlu aşıların yapılacağını bildiren Cavaleri, "Vidprevtyn", "Skycovion", "Hipra" isimli aşıların değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti.
Cavaleri, çocuklar için ise 6 ay-4 yaş aralığında Comirnaty, 5 ay-6 yaş aralığında Spikevax'ın takviye dozlarının değerlendirmesinin sürdüğünü kaydetti.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ
Cavaleri, maymun çiçeği virüsüne karşı ise temmuz ayında Imvanex aşısını önerdiklerini anımsatarak, antiviral tedavi yöntemi olarak "tecovirimat" adlı ilacın AB içerisinde kısa süre sonra yüksek miktarda temin edilebilir durumda olacağını ifade etti.
EMA'nın aşılarla ilgili kararları AB komisyonu için tavsiye niteliği taşıyor. Aşıların AB içinde kullanımına AB komisyonu onay veriyor. EMA'nın Covid-19 aşılarıyla ilgili tavsiyeleri bugüne kadar AB Komisyonu tarafından kısa sürede onaylandı.
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