AB'den Afrika'ya yatırım fonu
Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Afrika için 150 milyar euroluk yatırım fonu ayıracağını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Perşembe günü Senegal'in başkenti Dakar'da katıldığı basın konferansında, 150 milyar euroluk Afrika yatırım planını duyurdu.
Afrika yatırım planı, dünya çapında kamu ve özel altyapı için 300 milyar euroya varan yatırımları harekete geçirmeyi amaçlayan AB'nin Küresel Ağ Geçidi girişiminin bir parçası. Küresel Ağ Geçidi ise, Çin'in Kuşak ve Yol stratejisine bir karşılık olarak görülüyor.
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