AB'den Afrika'ya yatırım fonu

10 Şubat 2022 Perşembe, 16:34

Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Perşembe günü Senegal'in başkenti Dakar'da katıldığı basın konferansında, 150 milyar euroluk Afrika yatırım planını duyurdu.

Afrika yatırım planı, dünya çapında kamu ve özel altyapı için 300 milyar euroya varan yatırımları harekete geçirmeyi amaçlayan AB'nin Küresel Ağ Geçidi girişiminin bir parçası. Küresel Ağ Geçidi ise, Çin'in Kuşak ve Yol stratejisine bir karşılık olarak görülüyor.