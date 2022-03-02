AB'den Belarus'a yaptırım kararı

02 Mart 2022 Çarşamba, 13:17

Reuters'a konuşan üst düzey bir Avrupa Birliği (AB) diplomatı, AB diplomatlarının Rusya'nın Ukrayna'yı işgalindeki destekleyici rolü nedeniyle Belarus'a karşı yeni yaptırımları onayladıklarını söyledi.

Bir başka yetkili bu hafta yaptığı açıklamada, Minsk'e karşı yeni yaptırımların amacının, Belarus'un AB'ye daha fazla mal ihracatı yapmasını durdurmak olduğunu söylemişti.

Aynı yetkili, yaptırımların oligarklara ve merkez bankasına yönelik olacağını ve bu yaptırımlarla Belarus bankalarının SWIFT bankacılık sisteminden çıkarılacağını ifade etmişti.