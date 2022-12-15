AB'den Bosna Hersek'e yeşil ışık: Adaylık statüsü verilecek
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Liderler Zirvesi'nde Bosna Hersek'e AB üyeliği için adaylık statüsü verileceğini bildirdi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Liderler Zirvesi'nde konuştu.
Josep Borrell, AB liderlerinin Bosna Hersek'e AB üyeliği için adaylık statüsü vereceklerini bildirdi.
Borrell, "Batı Balkanlar'daki durumla ilgili olarak, AB liderleri Bosna Hersek'e adaylık statüsü verecekler, bunu aktif olarak destekliyorum. Bu, Bosna Hersek'in reform yolunda ilerlemesi için çok önemli bir ivme ve aynı zamanda tüm bölge için çok önemli bir sinyaldir" dedi.
Borrell, Kosova ve Sırbistan'a da diyalog çağrısını yineledi.
Borrell, Kosova'daki durumun istikrara kavuşturulması çağrısında bulunarak, Belgrad ve Priştine arasındaki diyaloğun "AB'ye katılmaları için tek yol" olduğunu belirtti.
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