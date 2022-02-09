AB'den çip krizine yönelik 'dev' hamle
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çip üretimi krizinde ABD'li ve Asyalı şirketlere bağımlılığını azaltma hedefiyle 15 milyar euroluk fon oluşturulacağını açıkladı.
Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Birliği'nin (AB) çip üretimi konusunda ABD'li ve Asyalı şirketlere bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda Avrupa'daki çip endüstrisini desteklemek için milyarlarca euroluk bir plan açıkladı.
EC Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Çip Yasası'nın "2030'a kadar ilave kamu ve özel yatırımlarıyla 15 milyar euro sağlayacağını" belirtti. Yeni plan doğrultusunda AB üye devletlerinin sektördeki öncü fabrikaları fonlaması için kolaylıklar da sağlanacak.
Leyen, "Bu (plan), NextGenerationEU, Horizon Europe ve ulusal bütçelerle hali hazırda planlanmış 30 milyar euroluk kamu yatırımlarına ek olacak" diye ekledi.
AB'nin çip yasası tasarısı, 52 milyar dolarlık ABD Çip Yasası ile benzerlikler taşıyor. ABD, çip üretimi konusunda Çin'e karşı rekabet gücünü artırmak ve küresel çip darboğazını aşmak için çip yasasını hazırlamıştı.
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