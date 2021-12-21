AB'den Covid-19 aşısı kararı: Seyahat süreleri değişti
Avrupa Birliği, Covid-19 aşı sertifikasının 9 ay geçerli olmasını onayladı.
Avrupa Komisyonu, iki doz aşısını olanlar için Avrupa Birliği (AB) Covid-19 sertifikasını dokuz ay boyunca geçerli yapacak kuralları onayladı.
Teklif, bazı AB üyelerinin Omicron varyantının yayılmasını azaltmak için seyahat eden kişilere ek önlem getirmesinin ardından yapıldı.
EK ÖNLEM AÇIKLAMASI
AB adaletten sorumlu komisyon üyesi Didier Reynders, Reuters’a yaptığı açıklamada AB Komisyonu’nun ek önlemlere karşı olduğunu ve bunları değerlendirdiğini ifade etti.
Reuters’in haberine göre, yeni kural 27 AB üyesi ülke için 1 Şubat’tan itibaren bağlayıcı olacak.
Yeni kural, AB Komisyonu’nun Kasım’da uygulamaya başladığı bağlayıcı olmayan tavsiyenin yerini alacak.
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