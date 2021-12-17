Miss World 2021'de Covid-19 krizi: Ertelendi

Porto Riko’da düzenlenmesi planlanan Miss World 2021 güzellik yarışması, 97 yarışmacıdan 23’ünün koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucunda ertelendi. Yarışmanın, 90 gün içinde yapılacağı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2021 Cuma, 16:28
Miss World 2021'de Covid-19 krizi: Ertelendi
Abone Ol google-news

Porto Riko Sağlık Bakanlığı, Miss World 2021'de yer alan 97 yarışmacının 23’ünün koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu bu hafta Porto Riko’da düzenlenmesi planlanan güzellik yarışmasının ertelendiğini duyurdu.

CNN'de yer alan habere göre, yarışmanın başlamasına saatler kala yapılan açıklamada, Miss World 2021 televizyon finalinin "Yarışmacılar ve ekibin sağlık ve güvenliğine ilişkin endişelerle” ertelendiği aktarıldı.

Porto Riko Sağlık Bakanlığı, Miss World yarışmasıyla bağlantılı toplam 38 pozitif vaka olduğunu, 23’ünün yarışmacılardan oluştuğunu söyledi.

Miss World 2021’in 90 gün içinde yapılacağı belirtildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler