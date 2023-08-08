AB'den demokrasi açıklaması: 'Nijer için hala vakit var'

Yayınlanma: 08.08.2023 - 15:11

Güncelleme: 08.08.2023 - 15:43

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB'nin Nijer'deki durumla ilgili tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB'nin gayrimeşru yetkililerle çalışmamak için Nijer'deki tüm faaliyetlerini askıya aldığını belirten Stano, ECOWAS'ın tüm kararlarını desteklediklerini yineledi.

Stano, ECOWAS'ın 10 Ağustos'ta toplantı yapacağına işaret ederek, "AB durumu çok yakından izliyor. Durumun nasıl geliştiğini görmemiz gerekiyor. ECOWAS'ın eylem ve kararlarını destekleyeceğiz." dedi.

AB Komisyonu Sözcüsü, "Ne karar vereceklerini görmek için perşembe günkü toplantılarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz hala AB olarak perşembe gününe kadar Nijer'de demokratik düzenin tesis edilmesine yönelik normal bir çözüm için arabuluculuğa fırsat olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.