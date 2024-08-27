AB'den Gazze'de ateşkes çağrısı: 'Çocuk felci aşılaması...'

Yayınlanma: 27.08.2024 - 14:48

Güncelleme: 27.08.2024 - 14:48

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Gazze'de çocuk felci tehlikesine dikkati çekti.

"Çocuk felcinin hızla yayılması, yerinden edilme, yoksunluk ve yetersiz beslenme nedeniyle zaten zayıflamış olan Gazzeli çocukları tehdit ediyor" ifadesini kullanan Borrell, ateşkesle ilgili süren siyasi müzakerelerden hariç, aşılama hedefli 3 günlük ateşkes çağrısı yaptı.

Borrell, bu süre içerisinde Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF tarafından aşılamanın sağlanması için bu ateşkese ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada çocuk felci aşılarının ellerine ulaştığını belirterek, bu aşıların Gazze'ye girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de 23 Ağustos'ta Gazze'de su ve sanitasyon sorunu nedeniyle hijyen sıkıntısının had safhaya ulaştığını, bölgede "25 yıl sonra ilk defa" çocuk felci vakasının tespit edildiğini belirtmişti.