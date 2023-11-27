AB'den İsrail'e soğuk duş: Meşru müdafaa değildir
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Savaşın ortasında İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için yeni fon ayıracağını öğrenerek dehşete düştüm. Bu, meşru müdafaa değildir" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile eş başkanlığını yaptığı Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'nun açılışında konuştu.
İsrail'in yasa dışı yerleşimleri artırmak için fon tahsis etme konusundaki yeni kararına değinen Borrell, bu durumu kınadı.
Borrell, konuşmasının ardından X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Savaşın ortasında İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için yeni fon ayıracağını öğrenerek dehşete düştüm. Bu, meşru müdafaa değildir. İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecektir. Yerleşimler ciddi bir uluslararası insan hakları ihlalidir ve İsrail'in en büyük güvenlik sorumluluğudur."
Toplantıda yaptığı konuşmada da Borrell, "Filistin devleti olmadan İsrail için barış ve güvenlik söz konusu olmayacaktır" değerlendirmesini yaptı.
Borrell, İsrail'in de AiB'nin üyesi olduğunu anımsatarak, bugünkü toplantıya katılmamasından üzüntü duyduğunu kaydetti.
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